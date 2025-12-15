Праздничные деревья подорожали: сколько сегодня стоят елки и сосны в Харькове

Сколько стоят праздничные деревья в Харькове

В этом году праздничные деревья в Харькове продаются в целом:

на 54 официальных торговых площадках;

на территории некоторых рынков.

Местным жителям и гостям города рассказали, что в ассортименте представлены:

сосны;

ели;

композиции и венки из веток.

Сообщается также, что стоимость праздничного дерева зависит от его размера и может составлять в среднем:

сосна - от 500 до 1500 гривен;

ель - от 1000 до 4000 гривен;

елка в горшке - от 4000 гривен.

При этом стоимость наборной елки на подставке может составлять 250-300 гривен.

"По сравнению с предновогодним периодом прошлого года цены на елки выросли в среднем на 15-20%", - поделились с гражданами в ХГС.

Публикация Харьковского горсовета (скриншот: t.me/citykharkivua)

Как купить "легальную" елку или сосну к праздникам

Стоит отметить, что ранее в пресс-службе Харьковского городского совета призвали людей покупать праздничные деревья исключительно в специализированных точках продаж.

Украинцам напомнили также, что лица, осуществляющие продажу елок, должны иметь при себе:

товарно-транспортную накладную установленного образца - с соответствующими отметками поставщика (выданную лесохозяйственным предприятием);

сертификат радиационного обследования деревьев.

Кроме того, при реализации деревьев к рождественско-новогодним праздникам, на каждом из них должна быть прикреплена бирка.

"В номере бирки закодирована информация о виде, сорте дерева и лесничестве, из которого оно было взято. Именно это является свидетельством того, что елка срублена и продана без нарушения природоохранного законодательства", - объяснили гражданам.