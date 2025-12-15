Праздничные деревья подорожали: сколько сегодня стоят елки и сосны в Харькове

В Харькове накануне рождественских и новогодних праздников полноценно заработали 54 площадки по продаже елок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Харківська міська рада".
В этом году праздничные деревья в Харькове продаются в целом:
Местным жителям и гостям города рассказали, что в ассортименте представлены:
Сообщается также, что стоимость праздничного дерева зависит от его размера и может составлять в среднем:
При этом стоимость наборной елки на подставке может составлять 250-300 гривен.
"По сравнению с предновогодним периодом прошлого года цены на елки выросли в среднем на 15-20%", - поделились с гражданами в ХГС.
Стоит отметить, что ранее в пресс-службе Харьковского городского совета призвали людей покупать праздничные деревья исключительно в специализированных точках продаж.
Украинцам напомнили также, что лица, осуществляющие продажу елок, должны иметь при себе:
Кроме того, при реализации деревьев к рождественско-новогодним праздникам, на каждом из них должна быть прикреплена бирка.
"В номере бирки закодирована информация о виде, сорте дерева и лесничестве, из которого оно было взято. Именно это является свидетельством того, что елка срублена и продана без нарушения природоохранного законодательства", - объяснили гражданам.
Напомним, ранее мы сообщали о старте продаж елок в Украине и стоимости праздничных деревьев в этом году в целом.
Кроме того, мы рассказывали, какова стоимость елок в Киеве и как найти удобную для себя официальную локацию по их продаже (всего в столице запланировали 141 новогоднюю ярмарку).
Читайте также про основные правила перевозки праздничных деревьев в метрополитене Киева - что обязательно сделать перед входом и нужно ли доплачивать за елку или сосну.