Праздники под защитой: премьер Франции ищет другие пути спасти государственный бюджет

Лекорню, назначенный президентом Эммануэлем Макроном на замену Франсуа Байру, который проиграл вотум доверия в парламенте, сталкивается с непростой задачей - убедить раздробленную нижнюю палату восстановить государственные финансы. Пятничное решение агентства Fitch Ratings снизить кредитный рейтинг Франции с AA- до A+ лишь подчеркнуло финансовые трудности страны.

"Я слышу, что говорят наши граждане: они хотят, чтобы работа оплачивалась", - сказал Лекорню/

Его предшественник Байру предлагал сокращение расходов на 44 миллиарда евро и повышение налогов, чтобы уменьшить дефицит бюджета с 5,4% ВВП в 2025 году до 4,6% в 2026-м, в частности за счет сокращения двух государственных праздников для повышения конкурентоспособности французской экономики.

Лекорню подчеркнул, что Франция должна продолжать сокращать дефицит, и в то же время опроверг слухи о том, что МВФ "у дверей" Министерства финансов.

"Ситуацию нельзя оставлять без изменений", - подчеркнул премьер.

Новое правительство планирует провести консультации с профсоюзами и оппозиционными фракциями, среди которых социалисты, коммунисты и "зеленые", чтобы найти компромиссное решение для государственного бюджета. Лекорню признал, что это будет "трудно, но необходимо".

Сейчас законодатели не демонстрируют готовности к быстрому компромиссу. Некоторые блоки парламента, включая ультраправые и ультралевые, призывают к досрочным выборам или отставке президента Макрона, что он исключил.

Исполняющий обязанности министра финансов Эрик Ломбард отметил, что предложенные ранее 44 миллиарда евро сокращений должны быть перераспределены по новому плану премьера. Самые богатые должны сделать больший вклад в консолидацию бюджета через налогообложение сбережений и части активов, без дополнительных налогов на бизнес, подчеркнул Ломбард в вечернем эфире France 2.