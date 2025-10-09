Священник Московского патриархата наладил "схему" переправки призывников за границу
На Буковине разоблачили священника УПЦ МП, который вместе с сообщником наладил так называемую схему по переправке призывников в страны ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.
Священнослужителя и его сообщника - 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района правоохранители разоблачили в Черновцах.
По данным следствия, за 13 тысяч евро с человека священнослужитель обещал двум военнообязанным организовать их пересечение украинско-румынской границы.
Сообщник священника отвечал за транспорт и сопровождение "клиентов" из Тернопольской в Черновицкую область, где и должна была состояться передача средств и дальнейший инструктаж.
Во время получения 26 тысяч евро в Черновцах организаторов задержали.
Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избраны меры пресечения:
Священнослужителю - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 1,2 млн гривен.
Его сообщнику - содержание под стражей с возможностью внесения залога 605 600 гривен.
Напомним, ранее разоблачили настоятеля одного из храмов в Волынской области, который предлагал за взятку обеспечить "духовную" отсрочку от мобилизации.
Также недавно правоохранители задержали священника, который корректировал удары россиян по Сумской области.
Клирик отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их оккупантам.