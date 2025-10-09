ua en ru
Священник Московского патриархата наладил "схему" переправки призывников за границу

Четверг 09 октября 2025 15:50
Священник Московского патриархата наладил "схему" переправки призывников за границу Фото: за священника могут внести залог более миллиона гривен (facebook.com/chrn.gp.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

На Буковине разоблачили священника УПЦ МП, который вместе с сообщником наладил так называемую схему по переправке призывников в страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

Священнослужителя и его сообщника - 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района правоохранители разоблачили в Черновцах.

По данным следствия, за 13 тысяч евро с человека священнослужитель обещал двум военнообязанным организовать их пересечение украинско-румынской границы.

Сообщник священника отвечал за транспорт и сопровождение "клиентов" из Тернопольской в Черновицкую область, где и должна была состояться передача средств и дальнейший инструктаж.

Во время получения 26 тысяч евро в Черновцах организаторов задержали.

Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избраны меры пресечения:

Священнослужителю - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 1,2 млн гривен.

Его сообщнику - содержание под стражей с возможностью внесения залога 605 600 гривен.

Фото: священника вместе с сообщником задержали в Черновцах (Черновицкая областная прокуратура)

Напомним, ранее разоблачили настоятеля одного из храмов в Волынской области, который предлагал за взятку обеспечить "духовную" отсрочку от мобилизации.

Также недавно правоохранители задержали священника, который корректировал удары россиян по Сумской области.

Клирик отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их оккупантам.

