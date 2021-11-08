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В Україні ліквідують Академію зовнішньої розвідки

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 13:20
В Україні ліквідують Академію зовнішньої розвідки Фото: будівля Академії зовнішньої розвідки в Києві (wikimedia.org by Олекса-Київ)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністр України погодив ліквідацію академії зовнішньої розвідки. Ініціатива виходить від Міністерства освіти і науки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну.

"Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки про ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України", - йдеться в документі.

Академія була створена в 1995 році спочатку як факультет Національної академії Служби безпеки України, після факультет переформатували в центр. У 2007 році з'явився інститут, який здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників Служби зовнішньої розвідки.

У травні 2019 року інститут було реорганізовано в Академію зовнішньої розвідки України.

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Кабінет Міністрів України
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