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Стреляют в экстренных случаях. Оккупант пожаловался на нехватку вооружения от РФ (перехват)

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Суббота 01 июля 2023 18:32
Стреляют в экстренных случаях. Оккупант пожаловался на нехватку вооружения от РФ (перехват) Фото: оккупант пожаловался на нехватку вооружения от РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины и жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

По словам россиянина, у них осталось малое количество боеприпасов, и они используют их только в крайних случаях. Кроме того, в последнее время увеличилась интенсивность обстрелов со стороны ВСУ.

"Боеприпасов у нас две машины осталось, 2 бк и все, голышом. Чисто в экстренных случаях стреляем. Вот чвкшники ездят на машине обмениваются у танкистов на всякую фигню", - рассказал оккупант.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия .

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Главное управление разведки Война России против Украины
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