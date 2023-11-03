Балканская битва НБА, немецкая классика, финал в храме футбола: анонс выходных в спорте

Баскетбольное противостояние "Денвера" и "Далласа", хоккейная встреча "Кременчуга" и "Киев "Кэпиталз", немецкий Der Klassiker, решающий матч Кубка Либертадорес и бразильский этап Формулы-1 состоятся в грядущий уикенд.

"Денвер" – "Даллас"

4 ноября, 04:00, Денвер, "Болл Арена", телетрансляция на Setanta Sports

Центральным событием недели за океаном станет битва лидеров Запада Национальной баскетбольной ассоциации. Впрочем, поединок "Денвера" и "Далласа" воспринимают и сквозь призму противостояния звезд команд – Николы Йокича и Луки Дончича. Серб и словенец олицетворяют уже наступившее будущее НБА. Друзья вне паркета творят историю ассоциации параллельными курсами.

"Кременчуг" – "Киев Кэпиталз"

4 ноября, 14:00, Кременчуг, "Айсберг", трансляция на YouTube-канале ФХУ

Новая столичная команда со старта хоккейного сезона стала не просто грозой авторитетов. "Кэпиталз", кажется, всерьез нацелены на борьбу за медали. Нагло назвавшись главным клубом Киева, подопечные Вадима Шахрайчука достойно противостояли "Соколу" и сняли скальп с "Кременчуга" (6:0). Последние попытаются реваншироваться на родном "Айсберге".

Фото: "Кэпиталз" шокировали кременчужан в столице (facebook.com/fhu.com.ua)

"Боруссия" Д – "Бавария"

4 ноября, 19:30, Дортмунд, "Вестфаленштадион", телетрансляция на Setanta Sports+

После громкого фиаско в Кубке Германии "Бавария" постарается реабилитироваться в Бундеслиге. Календарь стал союзником мюнхенцев. Как вернуть любовь фанатов, если не триумфом в Der Klassiker? Классическое противостояние с "Боруссией" будет иметь и турнирное измерение. И "Бавария", и "Дортмунд" стараются не отставать от "Байера". Каждый будет играть на победу, поскольку ничья – в пользу конкурентов.

"Бока Хуниорс" – "Флуминенсе"

4 ноября, 22:00, Рио-де-Жанейро, "Маракана", трансляция на территории Украины не запланирована

Принципиальное сражение Аргентины и Бразилии состоится в финале Копа Либертадорес. Шестикратный победитель турнира "Бока Хуниорс" в этот раз не получит статуса фаворита. Во-первых, финал против "Флуминенсе" примет бразильская футбольная святыня – "Маракана". Во-вторых, форма аргентинского гранда в этом году посредственна. Три стадии плей-офф "генуэзцы" одолели только в серии пенальти...

Фото: Эдинсон Кавани стремится пополнить коллекцию трофеев (facebook.com/CopaLibertadores)

Гран-при Сан-Паулу

5 ноября, 19:00, Сан-Паулу, "Интерлагос", телетрансляция на Setanta Sports+

В чемпионате Формулы-1 сохраняются локальные интриги. До сих пор неясно, кто станет вице-чемпионом сезона. Мексиканец Серхио Перес изрядно сдал за рулем "Ред Булла", но и у Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") нехватка стабильности. Кроме того, настоящие фанаты F1 подсознательно учитывают фактор "Феррари". Скудерия всегда может удивить. Правда, в последнее время только в отрицательном смысле.