"Своєю кров'ю змивають": ЗСУ заявили про провал російського бліцкригу
Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив про провал російського бліцкригу. Він відзначив гідну відсіч окупанту, яку дають українські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Валерія Залужного.
"Бліцкриг у росіян не склався. Своєю кров'ю змивають!" - написав Головнокомандувач.
Залужний додав, що українські військові надають противнику гідну відсіч. Він визнав, що відбити напад росіян буде важко, але весь сектор безпеки і оборони вистоїть.
Главком відзначив втрати української армії в боях з російськими окупантами. "Молимося за душі полеглих братів і якнайшвидшого одужання пораненим", - додав Залужний.
Нагадаємо, з ночі 24 лютого ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника - Російської Федерації. Найбільш складна ситуація на півночі і півдні країни.
Зазначимо, за напад Росії на Україну європейські країни почали вводити жорсткі санкції. Так, Великобританія заморозила активи російських банків, заборонила "Аерофлоту" приземлятися на своїй території і оголосила додаткові обмежувальні заходи на додаток до введених раніше.