"Своєю кров'ю змивають": ЗСУ заявили про провал російського бліцкригу

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив про провал російського бліцкригу . Він відзначив гідну відсіч окупанту, яку дають українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Валерія Залужного.

"Бліцкриг у росіян не склався. Своєю кров'ю змивають!" - написав Головнокомандувач.

Залужний додав, що українські військові надають противнику гідну відсіч. Він визнав, що відбити напад росіян буде важко, але весь сектор безпеки і оборони вистоїть.

Главком відзначив втрати української армії в боях з російськими окупантами. "Молимося за душі полеглих братів і якнайшвидшого одужання пораненим", - додав Залужний.