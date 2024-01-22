"Своеобразный троллинг". Зачем Зеленскому указ об украинских землях в России: мнение историка

Президент Украины сегодня, 22 января, подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

Однако Кабачий заявил, что это "своеобразный троллинг", поскольку, по его словам, в условиях войны речь идет прежде всего о том, чтобы вернуть свои территории, и чтобы люди чувствовали себя украинцами на своей земле в границах 1991 года.

"Я достаточно скептически к нему (указу, - ред.) отношусь, потому что как государство Украина 30 лет ничего не делала (в этом направлении, - ред.). Мало того, закрывала консульства на этнических землях, например, в белорусском Бресте. А что касается украинцев в России, там все время против них происходило надругательство, закрывались общества, библиотеки, изымались книги, и Украина фактически не имела влияния на этот процесс", - отметил он.

По его мнению, сегодня президент ко Дню Соборности решил намекнуть, что украинцы есть в России.

"Физически они, возможно, и есть на этих землях, но они одурманены пропагандой не меньше этнических русских... Поэтому серьезного эффекта на них вряд ли будет. Нам надо работать с теми украинцами, которые чувствуют связь с Украиной, а это западные диаспоры, чтобы наши люди не растворились. А в России какое-то украинское возрождение будет возможным, когда РФ распадется. Только так", - добавил Кабачий.

Подробнее об украинских этнических землях в РФ и о том, что может означать указ Зеленского в конце второго года полномасштабной войны, - в материале РБК-Украина.

Множественное гражданство в Украине

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.

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