"Своєрідний тролінг". Навіщо Зеленському указ про українські землі в Росії: думка історика

Президент України сьогодні, 22 січня, підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації.

Однак Кабачий заявив, що це "своєрідний тролінг", оскільки, за його словами, в умовах війни йдеться насамперед про те, щоб повернути свої території, і щоб люди відчували себе українцями на своїй землі у кордонах 1991 року.

"Я досить скептично до нього (указу, - ред.) ставлюся, бо як держава Україна 30 років нічого не робила (у цьому напрямку, - ред.). Мало того, закривала консульства на етнічних землях, наприклад, у білоруському Бресті. А щодо українців у Росії, там увесь час проти них відбувалася наруга, закривалися товариства, бібліотеки, вилучалися книги, і Україна фактично не мала впливу на цей процес", – зазначив він.

На його думку, сьогодні президент до Дня Соборності вирішив натякнути, що українці є у Росії.

"Фізично вони, можливо, і є на цих землях, але вони одурманені пропагандою не менше за етнічних росіян... Тому серйозного ефекту на них навряд чи буде. Нам треба працювати з тими українцями, які відчувають зв'язок з Україною, а це західні діаспори, щоб наші люди не розчинилися. А в Росії якесь українське відродження буде можливим, коли РФ розпадеться. Лише так", – додав Кабачій.

Докладніше про українські етнічні землі в РФ та про те, що може означати указ Зеленського наприкінці другого року повномасштабної війни, – у матеріалі РБК-Україна.

Множинне громадянство в Україні

Нагадаємо, сьогодні Зеленський повідомив, що внесе в Раду законопроект про множинне громадянство.

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