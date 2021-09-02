Не можна підвищувати податковий тиск на ГМК, коли світові ціни на їх продукцію падають, - економіст

В умовах падіння світових цін на метал та руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК, влада має підтримати експортерів та стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву економічного експерта Бориса Кушнірука.

Економіст нагадав, що період високих цін на сировину на світових ринках, зокрема на залізну руду, вже закінчився і сьогодні відбувається зниження попиту і зменшення цін на цю продукцію, що негативно позначиться на результатах діяльності експортерів. Тож наміри української влади за таких умов збільшити податковий тиск на них, на думку економіста, є неприпустимими.

"Для того, щоб самі наші видобувники залізної руди і металургійні комбінати не впали в піке, необхідно усвідомлювати, що не може бути нарощення податкового тиску на них", - сказав Кушнірук.

Він також вважає, що дії влади мають бути більш адекватними і з точки зору впливу на збільшення витрат, які змушені нести експортери, зокрема транспортних. Так, на його думку, є неприйнятним підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення.

"Ідея взяти і покласти на них (підприємства ГМК – ред.) збільшення витрат залізниці - це точно невдала ідея, особливо в цей момент", - вважає Кушнірук.

Експерт наголосив: за умов падіння попиту на сировину на світових ринках, держава має підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію, зокрема в галузі дорожнього будівництва.

"Щоб збільшити попит на внутрішньому ринку на металургійну продукцію, потрібно займатися тим, щоб максимально локалізувати використання всіх ресурсів в межах країни на будівництво доріг", - зазначив Кушнірук.