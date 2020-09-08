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На волі в Білорусі залишаються тільки два члена президії Координаційної ради

Автор: Инна Собора

Зараз в Білорусі і на волі залишаються лише два члена президії Координаційної ради. Це Максим Знак і Світлана Алексієвич.

Про це повідомляє "Белсат".

Знак заявив, що не збирається залишати Білорусь на тлі протестів після виборів президента.

"Я особисто не готовий залишати Республіку Білорусь", - заявив опозиціонер.

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Раніше Знак стверджував, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова не збиралася покидати межі Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною, після цього стало відомо про затримання Колесникової.

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Колесникова було затримано за порушення правил перетину кордону. Вона залишилася на території Білорусі.

Раніше члена білоруської Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькова, яку в серпні заарештували, насильно вивезли на кордон з Польщею і випустили в нейтральній смузі.

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