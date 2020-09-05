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Заарештовану опозиціонерку Ковалькову насильно вивезли з Білорусі

Варшава, Субота 05 вересня 2020 19:37
Заарештовану опозиціонерку Ковалькову насильно вивезли з Білорусі
Фото: Ольга Ковалькова (facebook.com/KavalkovaVolya)
Автор: Дмитро Левицький

Члена білоруської координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову, яку в серпні заарештували, сьогодні вночі силоміць вивезли до кордону з Польщею та випустили у нейтральній смузі. На польській стороні Ковалькову забрав рейсовий автобус, на якому вона дісталася Варшави.

Про це розповіла сама опозиціонерка під час прес-конференції у Варшаві.

За словами Ковалькової, білоруські спецслужби запропонували їй вибір - або її далі триматимуть під вартою, або вивезуть за межі країни. Після цього на неї одягли маску, поклали на підлогу автомобіля та вивезли до прикордонного переходу Брузги.

"Я закликаю всіх білорусів не зупинятися, продовжувати мирні протести, виходити з провладних організацій, профспілок і приєднуватися до боротьби. Зараз ми бачимо, що кожен може стати лідером і зібрати навколо себе однодумців. Нас більшість, і ми переможемо", - заявила вона на прес-конференції.

ОЛЬГУ КОВАЛЬКОВУ НАСИЛЬНО ВЫДВОРИЛИ ИЗ БЕЛАРУСИ Сегодня ночью белорусские спецслужбы вывезли Ольгу Ковалькову,...

Опубліковано Вольгою Кавальковою Субота, 5 вересня 2020 р.

Нагадаємо, білоруські силовики затримали Ковалькову ще 24 серпня. Разом з нею був затриманий й інший опозиціонер - Сергій Дилевський. Обом членам опозиційної ради інкримінували організацію несанкціонованих заходів.

Пізніше білоруський суд заарештував Ковалькову та Дилевського на 10 діб за заклики до страйку на Мінському тракторному заводі.

У четвер, 3 серпня, суд продовжив термін арешту опозиціонерам ще на 15 діб.

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