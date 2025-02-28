"Свобода имеет цену". В Киеве открылась выставка об иностранцах, которые защищают Украину на фронте

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялось открыли выставку "For Freedom", посвященную иностранным добровольцам, которые стали на защиту нашего государства.

Выставка "For Freedom" представляет десятки историй защитников, рассказы об их семьях и сослуживцах. Они – представители многих стран, которые сегодня воюют за Украину. Некоторые из них, к сожалению, отдали свои жизни, но их борьба продолжается в сердцах тех, кто продолжает их дело.

Выставка доступна к посещению с 28 февраля. Вход – по билету в музей.

"Глядя на эти кадры, я осознаю, что сегодня, на 1100-й день с момента полномасштабного вторжения, мы прошли вместе много испытаний. Совместные молитвы, пережитые моменты, наши победы и потери – все это отражается в представленной здесь экспозиции. Особенно важно сейчас поддерживать тех, кто защищает нашу Украину. Не имеет значения, откуда они – их вклад в нашу борьбу бесценный", – сказал во время события спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Выставка рассказывает истории иностранных защитников Украины

По его словам, эта выставка демонстрирует, что оборона, защита и борьба за свободу – это дело всего цивилизованного мира. Также событие напоминает нам, что наше сопротивление должно быть не только делом военных, но и всех, кто поддерживает идею независимой, демократической Украины.

"Эта война – не просто борьба за территорию, а борьба за будущее следующих поколений. Она определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки. Выбор между автократией и демократией - это не просто политическая дискуссия, а вопрос существования свободного мира. Это не просто искусство или документалистика, это история, которую мы пишем вместе. Это напоминание всему миру о том, что свобода имеет цену, и Украина платит ее ежедневно", – добавил Стефанчук.

На торжественной части мероприятия среди других гостей выступил также полковник Руслан Мирошниченко – инициатор формирования Второго Интернационального легиона обороны Украины, а также герои выставки – военные-иностранцы.

По словам организаторов, на открытии выставки есть люди из десятков стран из разных уголков мира, которые приехали в Украину, чтобы бороться бок о бок с нашими воинами. Они делают это не ради денег, а ради свободы и справедливости.

На выставке, кроме персональных историй военных, есть также артефакты, которые несут в себе не просто материальную ценность, а истории конкретных людей. За каждым экспонатом – чья-то судьба, чья-то жизнь, отданная ради Украины.

Одна из историй выставки посвящена Иену Торторичи – молодому парню из США, который ранее служил в корпусе морской пехоты. Он присоединился к рядам ВСУ буквально через неделю после полномасштабного вторжения.

Родители погибшего в Украине воина

Военный участвовал в боях по всей линии фронта, в том числе в Боях за Ирпень в 2022 году, оборонял Запорожье, Николаев. Прошел Бахмут, Клещеевку. Из-за ранений его дважды госпитализировали, но после лечения он каждый раз возвращался к собратьям.

27 июня 2023 года россияне ударили баллистической ракетой по пиццерии в Краматорске. В тот день погибли 13 человек, в том числе Иен Торторичи. Несколько его сослуживцев получили тяжелые ранения.

"И хотя это совсем не был тот способ, как я ожидал открыть для себя эту прекрасную страну (Украину – ред.), ее прекрасных людей, я благодарен Фонду искусства и погоды за поддержку во всем этом. Теперь я рад, что имею возможность увидеть все то, что я вижу. Раньше я был обычным американцем, который жил комфортной жизнью, зная, что в мире происходят события, которые не влияют на мою повседневную жизнь. А потом все изменилось", – сказал отец Иена.

Выставку удалось реализовать благодаря совместным усилиям волонтеров, художников, журналистов, исследователей и международных партнеров.

Президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation Меган Моббс

R. T. Weatherman Foundation – некоммерческая организация, основанная Элизабет Г. Везерман и Андрю П. Дунканом, которая с 2022 года работает в эпицентрах кризисов, выполняя миссии, которые другие не могут осуществить.

С начала большой войны в Украине фонд доставил более 10 000 паллет гуманитарной помощи для 70 украинских организаций, сотрудничал с более чем 20 государственными учреждениями, организовал репатриацию американских добровольцев, погибших или раненых в Украине, эвакуировал женщин и детей из зон боевых действий в Польшу и координировал визит генерала Кита Келлога в Украину.