"Свобода має ціну". В Києві відкрилася виставка про іноземців, які захищають Україну на фронті

Виставка "For Freedom" представляє десятки історій захисників, розповіді про їхні сім’ї та побратимів. Вони – представники багатьох країн, які сьогодні воюють за Україну. Деякі з них, на жаль, віддали свої життя, але їхня боротьба триває в серцях тих, хто продовжує їх справу.

Виставка доступна до відвідування з 28 лютого. Вхід – за квитком до музею.

"Дивлячись на ці кадри, я усвідомлюю, що сьогодні, на 1100-й день з моменту повномасштабного вторгнення, ми пройшли разом багато випробувань. Спільні молитви, пережиті моменти, наші перемоги та втрати – усе це відображається у представленій тут експозиції. Особливо важливо зараз підтримувати тих, хто боронить нашу Україну. Не має значення, звідки вони – їхній внесок у нашу боротьбу є безцінним", – сказав під час події спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Виставка розповідає історії іноземних захисників України

За його словами, ця виставка демонструє, що оборона, захист і боротьба за свободу – це справа всього цивілізованого світу. Також подія нагадує нам, що наш опір має бути не лише справою військових, а й усіх, хто підтримує ідею незалежної, демократичної України.

"Ця війна – не просто боротьба за територію, а боротьба за майбутнє наступних поколінь. Вона визначить, у якому світі житимуть наші діти та онуки. Вибір між автократією та демократією – це не просто політична дискусія, а питання існування вільного світу. Це не просто мистецтво чи документалістика, це історія, яку ми пишемо разом. Це нагадування всьому світу про те, що свобода має ціну, і Україна платить її щодня", – додав Стефанчук.

На урочистій частині заходу серед інших гостей виступив також полковник Руслан Мирошниченко – ініціатор формування Другого Інтернаціонального легіону оборони України, а також герої виставки – військові-іноземці.

За словами організаторів, на відкритті виставки є люди з десятків країн з різних куточків світу, які приїхали в Україну, щоб боротися пліч-о-пліч із нашими воїнами. Вони роблять це не заради грошей, а заради свободи та справедливості.

На виставці, окрім персональних історій військових, є також артефакти, які несуть у собі не просто матеріальну цінність, а історії конкретних людей. За кожним експонатом – чиясь доля, чиєсь життя, віддане заради України.

Одна з історій виставки присвячена Ієну Торторічі – молодому хлопцю зі США, який раніше служив у корпусі морської піхоти. Він приєднався до лав ЗСУ буквально через тиждень після повномасштабного вторгнення.

Батьки загиблого в Україні воїна

Військовий брав участь в боях по всій лінії фронту, в тому числі в Боях за Ірпінь у 2022 році, обороняв Запоріжжя, Миколаїв. Пройшов Бахмут, Кліщіївку. Через поранення його двічі госпіталізовували, але після лікування він щоразу повертався до побратимів.

27 червня 2023 року росіяни вдарили балістичною ракетою по піцерії в Краматорську. Того дня загинуло 13 людей, в тому числі Ієн Торторічі. Кілкьа його побратимів зазнали тяжких поранень.

"І хоча це зовсім не був той спосіб, як я очікував відкрити для себе цю прекрасну країну (Україну – ред.), її прекрасних людей, я вдячний Фонду мистецтва та погоди за підтримку в усьому цьому. Тепер я радий, що маю можливість побачити все те, що я бачу. Раніше я був звичайним американцем, який жив комфортним життям, знаючи, що у світі відбуваються події, які не впливають на моє повсякденне життя. А далі все змінилося", – сказав батько Ієна.

Виставку вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям волонтерів, художників, журналістів, дослідників та міжнародних партнерів.

Президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation Меган Моббс

R. T. Weatherman Foundation – некомерційна організація, заснована Елізабет Г. Везерман та Андрю П. Дунканом, яка з 2022 року працює в епіцентрах криз, виконуючи місії, які інші не можуть здійснити.

З початку великої війни в Україні фонд доставив понад 10 000 палет гуманітарної допомоги для 70 українських організацій, співпрацював із понад 20 державними установами, організував репатріацію американських добровольців, які загинули або були поранені в Україні, евакуював жінок і дітей з зон бойових дій до Польщі та координував візит генерала Кіта Келлоґа до України.