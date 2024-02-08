В какой валюте украинцы хранят сбережения и в каких банках: данные НБУ

В начале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов были в иностранной валюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Валюта вкладов и процентные ставки

По данным НБУ, на 1 января 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,7 млн вкладов.

Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 796 млрд гривен. В валюте было 9,8 млн вкладов на сумму 438 млрд гривен.

При этом процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в декабре 2023 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,7% годовых, то по валютным депозитам банки давали всего 1,0% годовых.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 464,1 млрд гривен. Количество вкладчиков - 24,2 млн.

На втором месте государственный Ощадбанк - 12,8 млн вкладчиков, сума - 192,7 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк 8 млн вкладчиков, сума - 85,5 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,0 млн, сума - 85,5 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,1 млн, сума - 58,8 млрд гривен

Напомним, в январе - марте 2024 года большинство украинских банков ожидают снижения стоимости всех депозитов. Удешевления средств корпораций ожидают 69% респондентов, а средств населения - 50%.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ставки по банковским кредитам в Украине в 2024 году могут снизиться после снижения учетной ставки НБУ в декабре 2023 года. В то же время ставки по депозитам, скорее всего, существенно не изменятся.