Свежая карта войны от британской разведки: где ВСУ имеют преимущество

Украинские военные сохраняют свое преимущество в Харьковской области и на юге. При этом россияне сосредоточили основные силы в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны от британской разведки.
По данным карты, украинские войска продолжают сохранять инициативу на востоке Харьковской области и пытаются вытеснить оккупантов оттуда. Похожая ситуация и на севере Донецкой области - в районе Лимана.
Враги же сосредоточили свои основные наступательные силы в районе поселка Пески и под Бахмутом (Донецкая область) и пытаются продолжить оккупацию.
При этом, исходя из карты, на юге бойцы Вооруженных сил Украины сохраняют инициативу. Они пытаются продвигаться на юго-востоке Николаевской области и на севере Херсонской.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ключевые горячие точки на Донбассе - это Соледар и Бахмут. Туда оккупанты перебросили две тысячи заключенных.
Также мы писали, что украинские военные готовы к возможному повторному вторжению врагов с территории Беларуси.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.