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Свежая карта войны от британской разведки: где ВСУ имеют преимущество

Фото: обнародована актуальная карта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сохраняют свое преимущество в Харьковской области и на юге. При этом россияне сосредоточили основные силы в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны от британской разведки.

По данным карты, украинские войска продолжают сохранять инициативу на востоке Харьковской области и пытаются вытеснить оккупантов оттуда. Похожая ситуация и на севере Донецкой области - в районе Лимана.

Карта войны от британской разведки (нажмите, чтобы увеличить)

Враги же сосредоточили свои основные наступательные силы в районе поселка Пески и под Бахмутом (Донецкая область) и пытаются продолжить оккупацию.

При этом, исходя из карты, на юге бойцы Вооруженных сил Украины сохраняют инициативу. Они пытаются продвигаться на юго-востоке Николаевской области и на севере Херсонской.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ключевые горячие точки на Донбассе - это Соледар и Бахмут. Туда оккупанты перебросили две тысячи заключенных.

Также мы писали, что украинские военные готовы к возможному повторному вторжению врагов с территории Беларуси.

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