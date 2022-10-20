Свіжа карта війни від британської розвідки: де ЗСУ мають перевагу

Українські військові зберігають свою перевагу у Харківській області та на півдні. При цьому росіяни зосередили основні сили у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту війни від британської розвідки.
За даними карти, українські війська продовжують зберігати ініціативу на сході Харківської області та намагаються витіснити окупантів звідти. Схожа ситуація і на півночі Донецької області - у районі Лимана.
Вороги ж зосередили свої основні наступальні сили в районі селища Піски та під Бахмутом (Донецька область) та намагаються продовжити окупацію.
При цьому, виходячи з карти, на півдні бійці Збройних сил України зберігають ініціативу. Вони намагаються просуватися на південному сході Миколаївської області та півночі Херсонської.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ключові гарячі точки на Донбасі - це Соледар та Бахмут. Туди окупанти перекинули дві тисячі в'язнів.
Також ми писали, що українські військові готові до можливого повторного вторгнення ворогів з території Білорусі.
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