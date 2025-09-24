Мировой футбол на грани революции: ЧМ-2030 может стать крупнейшим в истории

Президент ФИФА и КОНМЕБОЛ обсуждали потенциальное увеличение количества участников чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд. Такой шаг может сделать турнир крупнейшим в истории и гарантировать место всем 10 странам-представителям Южноамериканской конфедерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.
Во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом, а также с руководителями футбольных федераций Аргентины, Уругвая и Парагвая.
Основной темой обсуждения стало расширение чемпионата мира 2030 года до 64 команд. Предложение КОНМЕБОЛ по увеличению количества участников было впервые представлено в марте 2025 года.
Мы верим в исторический Чемпионат мира по футболу 2030 года! Спасибо, президент Джанни Инфантино, за то, что вы нас поздравили и разделили это путешествие к столетию величайшего праздника футбола", - отметил Домингес после встречи в соцсетях.
Чемпионат мира 2030 года состоится сразу в шести странах: Аргентине, Уругвае, Парагвае, Испании, Португалии и Марокко.
Турнир пройдет на трех континентах и может включать 128 матчей, что вдвое больше, чем в предыдущем формате из 64 игр (1998-2022 гг.).
По словам Домингеса, новый формат позволит провести матчи группового этапа в Южной Америке и сделает турнир уникальным.
"Это не может быть просто очередное событие, это уникальная возможность провести матчи группового этапа в Уругвае, Аргентине и Парагвае", - добавил Домингеса.
Если ФИФА одобрит инициативу, все 10 представителей КОНМЕБОЛ смогут квалифицироваться на турнир, а это включает такие страны, как Венесуэла, которая ранее никогда не играла на чемпионате мира.
В то же время критики отмечают, что расширение до 64 команд может снизить уровень игры и ослабить квалификационные этапы на большинстве континентов.
Ранее президент УЕФА Александр Чеферин назвал идею чемпионата мира с 64 командами "плохой".
Поэтому, впервые с 1998 года чемпионат мира расширится до 48 команд в 2026 году, а мундиаль 2030 года уже сейчас обещает стать крупнейшим в истории футбола.
