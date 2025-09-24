Мировой футбол на грани революции: ЧМ-2030 может стать крупнейшим в истории

Встреча лидеров ФИФА и КОНМЕБОЛ

Во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом, а также с руководителями футбольных федераций Аргентины, Уругвая и Парагвая.

Основной темой обсуждения стало расширение чемпионата мира 2030 года до 64 команд. Предложение КОНМЕБОЛ по увеличению количества участников было впервые представлено в марте 2025 года.

Мы верим в исторический Чемпионат мира по футболу 2030 года! Спасибо, президент Джанни Инфантино, за то, что вы нас поздравили и разделили это путешествие к столетию величайшего праздника футбола", - отметил Домингес после встречи в соцсетях.

Масштабный турнир на трех континентах

Чемпионат мира 2030 года состоится сразу в шести странах: Аргентине, Уругвае, Парагвае, Испании, Португалии и Марокко.

Турнир пройдет на трех континентах и может включать 128 матчей, что вдвое больше, чем в предыдущем формате из 64 игр (1998-2022 гг.).

По словам Домингеса, новый формат позволит провести матчи группового этапа в Южной Америке и сделает турнир уникальным.

"Это не может быть просто очередное событие, это уникальная возможность провести матчи группового этапа в Уругвае, Аргентине и Парагвае", - добавил Домингеса.

Возможные изменения и критика

Если ФИФА одобрит инициативу, все 10 представителей КОНМЕБОЛ смогут квалифицироваться на турнир, а это включает такие страны, как Венесуэла, которая ранее никогда не играла на чемпионате мира.

В то же время критики отмечают, что расширение до 64 команд может снизить уровень игры и ослабить квалификационные этапы на большинстве континентов.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин назвал идею чемпионата мира с 64 командами "плохой".