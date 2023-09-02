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Всемирный банк выделил Украине еще 232 млн долларов: на что пойдут деньги

Фото: Всемирный банк выделил Украине еще 232 млн долларов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Всемирный банк выделил Украине 232 млн долларов. Эти средства пойдут на экстренные ремонты жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.

В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения РФ.

Финансирование позволит провести ремонт, в частности, заменить окна или починить крышу. Всего в рамках проекта планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч помещений в пяти регионах. 

По данным Всемирного банка, из-за войны в Украине пострадало около 1,4 млн домов, в которых проживает 3,5 млн человек. Общая стоимость нанесенного ущерба оценивается в более чем 50 млрд долларов.

Мировой банк и Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. В тот же день стало известно, что Украина получила от Всемирного банка более 60 млн евро на выплаты педагогам.

В начале мая Украина получила 190 млн евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам.

В марте Всемирный банк сообщал, что восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.

Кроме того, Украина получит 1,5 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии правительства Японии.

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