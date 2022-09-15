ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світовий банк назвав суму допомоги Україні з початку війни

Новость на русском →
Україна, Четвер 15 вересня 2022 13:17
Світовий банк назвав суму допомоги Україні з початку війни Фото: через механізми Світового банку Україна отримала 10 млрд доларів (flickr.com/worldbank)
Автор: Олександр Білоус

Світовий банк почав надавати підтримку Україні незабаром після російського вторгнення 24 лютого і до теперішнього часу виділив близько 10 млрд доларів з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке Керуючий директор банку Аксель ван Троценбург дав агентству Reuters.

Троценбург заявив про"абсолютну необхідність міжнародної солідарності з Україною". "І ця солідарність повинна підтримуватися не тільки в короткостроковій, але і в довгостроковій перспективі", - сказав він.

Він повідомив, що банк створив платформу, щоб об'єднати свою пряму підтримку і додаткову підтримку з боку таких країн, як США, Великобританія і Японія, поряд з окремими гарантіями від європейських держав, а також полегшити співфінансування і паралельне фінансування. Він також створив цільовий фонд для донорів.

За його словами, в той час як різні країни направляли підтримку через трастовий фонд, найбільші суми надійшли зі Сполучених Штатів, в середньому не менше 1,5 млрд доларів з майже 5 млрд доларів зовнішнього фінансування, необхідного Києву кожен місяць.

"Ми створили систему, за допомогою якої ми могли б допомогти продовженню державних функцій України - виплаті зарплати вчителям, пенсій, допомоги системі охорони здоров'я. Це спрацювало дуже добре, і деякі з наших країн-партнерів хотіли використовувати цей механізм, тому що тоді ми також зможемо відстежити гроші", - сказав Троценбург.

Він повідомив, що банк також підтримує українців, які постраждали від війни як вдома, так і за кордоном, а також сусідні країни і країни, що розвиваються за межами Європи, постраждалі від перебоїв з експортом українського зерна через війну.

"Це одна з причин, по якій Світовий банк оголосив, що ми готові надати фінансування в розмірі до 30 млрд доларів для вирішення проблеми відсутності продовольчої безпеки протягом наступних 12 місяців", - додав Троценбург.

У звіті, опублікованому Світовим банком, Європейською Комісією та урядом України 9 вересня, говориться, що вторгнення Росії завдало прямої шкоди на суму понад 97 млрд доларів до 1 червня, але відновлення країни може коштувати майже 350 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, до кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд доларів, у тому числі 8 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги від ЄС.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Всемирный банк
NEWS
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України