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Всемирный банк выделяет Украине более 1 млрд долларов. На что пойдут деньги

Киев, Пятница 15 декабря 2023 10:21
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Всемирный банк выделяет Украине более 1 млрд долларов. На что пойдут деньги Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд долларов. Они будут направлены на выплаты пенсий, зарплат и на другие приоритетные направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета", - отметил глава правительства.

Основная часть этого пакета финансирования - это средства правительства Японии (1,086 млрд долларов). Другая часть - это гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Как объяснил Шмыгаль, финансовая помощь международных партнеров позволяет Украине обеспечивать макрофинансовую стабильность, а все внутренние ресурсы направлять на нужды армии.

Что этому предшествовало

Напомним, в начале декабря Всемирный банк сообщил, что Украина получит 1,2 млрд долларов финансовой поддержки.

Отмечалось, что средства будут выделены под гарантии правительства Японии. Их направят на поддержку 29 программ социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения.

Добавим, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Всемирного банка Аджаем Бангой. Это произошло во время визита украинского лидера в Вашингтон.

Стороны обсудили финансовую поддержку Украины в условиях войны и возможность использования замороженных активов РФ для восстановления нашей страны.

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Денис Шмыгаль Всемирный банк
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