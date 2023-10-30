Всемирный банк прогнозирует скачок цен на нефть из-за эскалации войны в Израиле

Согласно прогнозам специалистов, "черное золото" может взлететь в цене на 75%.

Такую "рыночную картину" во Всемирном банке обрисовывают при потенциальной крупной эскалации военного конфликта между Силами обороны Израиля и боевиками ХАМАСа, что способно перерасти в "более широкий конфликт на Ближнем Востоке".

В публикации также отмечается, что возможность глобального энергетического шока после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября стала "насущным вопросом для экономистов и политиков, которые весь прошлый год пытались бороться с инфляцией".

Влияние войны в Израиле на поставки нефти и газа

Напомним, ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева озвучила обеспокоенность негативным влиянием конфликта в Израиле на мировую экономику.

Перед этим главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что еще слишком рано говорить о том, как серьезная эскалация в Израиле повлияет на мировую экономику. Он рассказал 10 октября, что цены на нефть выросли примерно на 4% за последние дни, что отражает опасения, что добыча или транспортировка нефти может быть прервана.

Исследования МВФ показали, что рост цен на нефть на 10% снизит мировой объем производства примерно на 0,2% в следующем году и повысит глобальную инфляцию примерно на 0,4%, объяснял Гуринш.

Также ранее сообщалось, что поставки израильского газа в Египет упали на 20%, поскольку проблемы безопасности привели к закрытию ключевого морского месторождения, что поставило под угрозу дальнейшие поставки в Европу.