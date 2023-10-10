МВФ оценивает влияние конфликта в Израиле на мировую экономику

Пока еще слишком рано говорить о том, как серьезная эскалация в Израиле повлияет на мировую экономику. МВФ пока не дал оценки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша дал агентству Reuters .

"В зависимости от того, как может развернуться ситуация, существует множество совершенно разных сценариев, которые мы еще даже не начали изучать, поэтому мы не можем делать никаких прогнозов. Оценки на данный момент еще нет", - сказал он.

Он сказал, что МВФ следит за ситуацией, отметив, что цены на нефть выросли примерно на 4% за последние дни, что отражает опасения, что добыча или транспортировка нефти может быть прервана.

Исследования МВФ показали, что рост цен на нефть на 10% снизит мировой объем производства примерно на 0,2% в следующем году и повысит глобальную инфляцию примерно на 0,4%, сказал он.

"Глобальная экономика демонстрирует устойчивость. Она не пострадала от больших потрясений, которые она пережила за последние два или три года, но дела у нее тоже не слишком хорошие. Мы видим, что глобальная экономика хромает и еще не набирает обороты", - добавил он.

Среднесрочные перспективы выглядят "более мрачными", особенно для стран с развивающейся экономикой, которые столкнулись с более медленным повышением уровня жизни и ростом долговых проблем, заявил Гуринша на пресс-конференции. Даже в 2028 году МВФ прогнозирует рост мировой экономики всего на 3,1%.

"У вас есть неопределенность. У вас есть геоэкономическая фрагментация, низкий рост производительности и низкая демография. Если сложить все эти вещи вместе, то получится замедление среднесрочного роста", - сказал Гуринша агентству Reuters.

Прогнозы МВФ

Международный валютный фонд сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году на уровне 3,0%. Прогноз по росту ВВП в 2024 году ухудшен на 0,1 п.п. до 2,9%.

Как отметил Пьер-Оливье Гуринша, директор Исследовательского департамента МВФ, мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, вторжения России в Украину и кризиса стоимости жизни.

Подробнее о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.