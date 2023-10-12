Глава МВФ обеспокоена негативным влиянием конфликта в Израиле на мировую экономику

"Душераздирающий" конфликт между ХАМАСом и Израилем и угрожает омрачить и без того не очень светлые перспективы мировой экономики.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы внимательно следим за тем, как развивается ситуация, как она влияет, особенно на нефтяные рынки", - сказала на она на пресс-конференции на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в Марракеше, Марокко.

По ее словам, были некоторые колебания цен на нефть и реакции на рынках, но еще слишком рано предсказывать экономические последствия

"Совершенно очевидно, что это новое облако на не самом солнечном горизонте для мировой экономики, новое облако, затемняющее этот горизонт", - заявила Георгиева.

Она присоединилась к растущим голосам финансовых лидеров, выражающих обеспокоенность внезапной вспышкой насилия в затянувшемся израильско-палестинском конфликте, который уже унес жизни более 1200 человек.

Конфликт в Израиле

Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, которая правит сектором Газа, в отместку за самое смертоносное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста, когда в 7 октября сотни боевиков пересекли заграждение и устроили резню в израильских городах.

Израиль заявил, что не будет никакого гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

Напомним, главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что пока еще слишком рано говорить о том, как серьезная эскалация в Израиле повлияет на мировую экономику. Он сказал, что МВФ следит за ситуацией, отметив, что цены на нефть выросли примерно на 4% за последние дни, что отражает опасения, что добыча или транспортировка нефти может быть прервана.