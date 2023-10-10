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Остановка газовых месторождений Израиля угрожает экспорту СПГ из Египта в Европу

Израиль, Вторник 10 октября 2023 14:40
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Остановка газовых месторождений Израиля угрожает экспорту СПГ из Египта в Европу Фото: газ из Израиля в ЕС оказался под вопросом поле начала войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поставки израильского газа в Египет упали на 20%, поскольку проблемы безопасности привели к закрытию ключевого морского месторождения, что поставило под угрозу дальнейшие поставки в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Остановка месторождения Тамар в Средиземном море сократила импорт израильского газа Египтом, сообщили анонимные источники агентства. Теперь Египет взвешивает свои планы по экспорту сжиженного природного газа после того, как в пятницу груз был отправлен в Европу.

Израиль приказал закрыть газовое месторождение Тамар, которым управляет корпорация Chevron, сославшись на соображения безопасности, поскольку боевые действия между его вооруженными силами и ХАМАС обостряются. По словам одного из чиновников, израильское правительство не проинформировало Египет о какой-либо остановке разработки более крупного газового месторождения Левиафан.

За последние два дня стоимость э природного газа в Европе подскочила примерно на 20%. Судя по данным отслеживания судов, одно судно СПГ вошло в док на египетском заводе Идку, а другое отправилось в Европу незадолго до нападения ХАМАС.

Месторождения газа

Тамар и Левиафан - крупнейшие открытия у берегов Израиля за последние два десятилетия. Эти два месторождения помогают удовлетворить внутренние потребности страны, а также позволяют осуществлять экспорт в соседние страны, Иорданию и Египет. Точная структура смеси, которая попадает на два египетских завода по экспорту СПГ, неизвестна, поскольку эта североафриканская страна также экспортирует собственный газ, в том числе с гигантского месторождения Зор.

В краткосрочной перспективе закрытие месторождения Тамар примерно в 80 километрах к западу от Хайфы ставит под угрозу планы Израиля стать крупным региональным поставщиком. По словам газового аналитика МЭА Гергели Молнара, в прошлом году на долю Тамар приходилось почти половина добычи израильского газа. В августе Израиль заявил, что будет экспортировать больше газа в Египет по этому проекту на фоне укрепления связей со своим соседом.

Для Chevron, которая приобрела ресурсы путем поглощения Noble Energy в 2020 году, близость к Европе была ключевым преимуществом. Кроме того, вторжение Москвы в Украину в прошлом году спровоцировало поворот от потоков российского трубопроводного газа к СПГ.

Израиль работает над расширением проекта Тамар, а также над дальнейшими возможностями на Левиафане, которые могут включать в себя плавучий завод по экспорту СПГ. Также рассматривался вариант строительства трубопровода из региона Восточного Средиземноморья в Европу, но в конечном итоге он был признан экономически нежизнеспособным.

Европейский Союз участвует в планах по доставке большего количества топлива к своим берегам из богатого газом региона, который, помимо Израиля и Египта, включает также Кипр.

По закону производители в Израиле должны сначала удовлетворить внутреннее потребление, прежде чем экспортировать нефть или газ.

Цены на газ на хабе TTF в Нидерландах выросли до 530 долларов за тысячу кубометров - самого высокого уровня с середины июня.

Напомним, в июне 2022 года Израиль, Египет и Европейский Союз подписали Меморандум об экспорте природного газа, который заменит импорт с территории России.

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