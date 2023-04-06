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Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 06 апреля 2023 15:53
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики Украины Фото: Всемирный банк прогнозирует слабый рост в 2023 году (worldbank.org)
Автор: Александр Белоус

Экономика Украины в 2023 году вырастет на 0,5% после падения на 29,2% в прошлом году. Еще в январе Всемирный банк ожидал роста на 3,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Обзор экономики региона Европы и Центральной Азии Всемирного банка.

Прогноз по росту ВВП на 2024 год ухудшен с 4,1% до 3,3%. Всемирный банк ожидает, что экономика Украину вырастет на 6,5% в 2025 году.

Как отметили во Всемирном банке, вторжение России нанесло невообразимый ущерб народу Украина и экономика страны с ошеломляющим сокращением ВВП на 29,2% в 2022 году.

На 2023 год прогнозируется, что объем производства будет поддерживаться открытием украинских портов на Черном море и возобновление торговли зерном, а также существенной донорской поддержкой.

Всемирный банк ожидает, что в 2024-2025 годах ВВП будет расти в среднем по 5%, "при этом базовые прогнозы предполагают, что боевые действия прекратятся в середине 2024 года".

Всемирный банк напомнил, что в марте он опубликовал обновленную оценку экономических потерь от войны, охватывающих годовой период от вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

По оценкам, прямой ущерб превышает 135 млрд долларов, включая жилье, транспорт, энергетику. Энергетика, торговля и промышленность пострадали больше всего. Убытки - сбои экономической активности и производства - оценивается примерно в 290 млрд долларов.

Предполагаемые общие потребности для реконструкции и восстановления составляют 411 млрд долларов.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз по экономике Украины на 2023-2027 годы. По оценкам МВФ, в 2022 году валовый внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

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