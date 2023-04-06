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Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України

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Україна, Четвер 06 квітня 2023 15:53
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України Фото: Світовий банк прогнозує слабке зростання у 2023 році (worldbank.org)
Автор: Олександр Білоус

Економіка України у 2023 році зросте на 0,5% після падіння на 29,2% минулого року. Ще у січні Світовий банк очікував зростання на 3,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд економіки регіону Європи та Центральної Азії Світового банку.

Прогноз зростання ВВП на 2024 рік погіршений з 4,1% до 3,3%. Світовий банк очікує, що економіка України зросте на 6,5% у 2025 році.

Як зазначили у Світовому банку, вторгнення Росії завдало неймовірної шкоди народу України та економіці країни з приголомшливим скороченням ВВП на 29,2% у 2022 році.

На 2023 рік прогнозується, що обсяг виробництва підтримуватиметься відкриттям українських портів на Чорному морі та відновлення торгівлі зерном, а також суттєвою донорською підтримкою.

Світовий банк очікує, що у 2024-2025 роках ВВП зростатиме в середньому по 5%, "при цьому базові прогнози припускають, що бойові дії припиняться в середині 2024 року".

Світовий банк нагадав, що у березні він опублікував оновлену оцінку економічних втрат від війни, які охоплюють річний період від вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

За оцінками, прямі збитки перевищують 135 млрд доларів, включаючи житло, транспорт, енергетику. Енергетика, торгівля та промисловість постраждали найбільше. Збитки - збої економічної активності та виробництва - оцінюються приблизно у 290 млрд доларів.

Загальні потреби для реконструкції та відновлення становлять 411 млрд доларів.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.

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