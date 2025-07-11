Всемирный банк предоставит украинским фермерам безвозвратную помощь на 50 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Подписание соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития состоялось на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Украина является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире, и стабильность аграрного производства в нашей стране имеет критическое значение для глобальной продовольственной безопасности", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко

Финансирование предоставляется в рамках проекта Всемирного банка "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE). Фермеры смогут получить гранты на поддержку развития своих хозяйств.

Напомним, Кабинет министров одобрил привлечение 500 млн долларов для реализации проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Украина уже получила 595 млн долларов финансирования от Всемирного банка по проекту ARISE: заем в размере 230 млн долларов США из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), который поддерживается Правительством Японии, и гранта в размере 365 млн долларов от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF).

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