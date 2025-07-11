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Світовий банк надасть українським фермерам безповоротну допомогу на 50 млн доларів

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 14:23
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Світовий банк надасть українським фермерам безповоротну допомогу на 50 млн доларів Фото: фермери України отримають 50 млн доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримає 50 млн доларів гранту в рамках проєкту Світового банку для відновлення сільського господарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Фінансування надається в рамках проєкту Світового банку "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE). Фермери матимуть можливість отримати гранти на підтримку розвитку своїх господарств.

"Україна є одним із ключових постачальників продовольства у світі, і стабільність аграрного виробництва в нашій країні має критичне значення для глобальної продовольчої безпеки", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко

Підписання угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку відбулося на полях Конференції з відновлення України в Римі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив залучення 500 млн доларів для реалізації проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Україна вже отримала 595 млн доларів фінансування від Світового банку за проєктом ARISE: позику у розмірі 230 млн доларів США із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії, та гранту у розмірі 365 млн доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

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