Мировые цены на золото обновили исторический максимум

Золото достигло нового рекордного уровня на фоне ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Котировки поднялись во вторник 9 сентября на 0,3% и до 3647 долларов за унцию, превысив максимум, зафиксированный накануне.
Рост стоимости золота ускорился после публикации слабых данных по занятости в США, что заставило трейдеров закладывать три снижения ставки ФРС в этом году. Среди них - четверть процентного пункта уже на следующем заседании.
Золото с начала года подорожало почти на 40% благодаря покупкам со стороны центробанков и ожиданиям снижения ставок. Дополнительным фактором стала повышенная геополитическая напряженность и риски для мировой экономики из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.
Курс также поддержали заявления Трампа, направленные против независимости ФРС. Это продлило рост золота, который продолжается уже три года подряд.
Аналитики прогнозируют продолжение роста. Goldman Sachs заявили, что цена золота может приблизиться к 5000 доллар за унцию, если инвесторы перенаправят часть вложений из гособлигаций в драгметалл.
Фонды ETF начали активно покупать золото после конференции в Джексон-Хоул, где глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности смягчать политику. В понедельник приток в ETF оказался крупнейшим почти за три месяца.
Несмотря на рост, общий объем вложений ETF в золото остается ниже уровней, зафиксированных во время пандемии Covid-19 и начала войны России против Украины. Это указывает на дальнейший потенциал для роста.
Перспектива дальнейшего роста золота зависит от пересмотра данных по занятости в США, который будет опубликован во вторник. Также внимание рынка сосредоточено на показателях инфляции производителей и потребителей, ожидаемых в среду и четверг.
Инвесторы следят и за реакцией на аукционы коротко- и долгосрочных облигаций Минфина США. Эти данные могут повлиять на динамику цен на золото.
Напомним, спрос со стороны центробанков и инвесторов укрепил позиции золота как защитного актива.
Золото в апреле этого года впервые превысило отметку 3500 долларов за унцию. Это произошло на фоне торговой войны и намерений Трампа уволить главу ФРС США Джерома Пауэлла.