Цены на пшеницу на Чикагской сырьевой бирже 17 июля выросли сразу на 6,7% - до 6,89 доллара за бушель.

Россия и Украина являются двумя ведущими производителями сельскохозяйственной продукции в мире и основными игроками на рынках пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, рапсового масла, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Россия также доминирует на рынке удобрений.

В России заявили о прекращении действия "зернового соглашения"

В Кремле отказались от продления "зернового соглашения", действие которого завершается уже сегодня, 17 июля. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

Отметим, что после начала полномасштабной войны россияне приступили к блокаде украинских портов. Позже Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и РФ о "зерновом коридоре" в Черном море.

Действие соглашения несколько раз продолжалось, однако каждый раз, когда сроки истекали, Россия заявляла, что не будет продолжать работу "зернового коридора". Каждый раз она пыталась продавить какие-нибудь исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Однако так и не достигала результата.

При этом в июне россияне заявляли, что "не видят перспектив продления соглашения в июле". В то же время, украинская сторона предупреждала, что не видит готовности РФ продолжать зерновую инициативу.

Однако на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение".