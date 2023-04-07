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Нефть дорожает третью неделю подряд: что повлияло на мировые цены

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Токио, Пятница 07 апреля 2023 08:32
Нефть дорожает третью неделю подряд: что повлияло на мировые цены Фото: нефть дорожает третью неделю подряд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть продемонстрировали третий подряд недельный рост. Рынки оценивают дальнейшее сокращение добычи, намеченное ОПЕК+, и сокращение запасов нефти в США на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В четверг, 6 апреля, нефть марки Brent подорожала на 0,2% до 85,12 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,1% до 80,70 долларов. В праздничные дни Страстной пятницы торгов не будет.

Оба контракта подскочили более чем на 6% на этой неделе после того, как ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, включая Россию, удивили рынок обещанием сократить добычу.

Хедж-фонды покупали сырую нефть всю неделю, возвращаясь обратно в режим риска, сказал Деннис Кисслер, старший вице-президент по торгам в BOK Financial.

Поддержку ценам оказало более резкое, чем ожидалось, падение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, а также второе подряд недельное сокращение запасов сырой нефти в США. Запасы бензина и дистиллятов также сократились, что указывает на рост спроса.

Однако данные по рынку труда США, ограничивающие рост, указывали на замедление экономического роста, а также на более медленный, чем ожидалось, рост в секторе услуг США.

"Падение е спроса из-за угрозы рецессии больше, чем сокращение ОПЕК+", - сказал Роберт Яугер, директор по энергетическим фьючерсам Mizuho Securities.

"Импульс на рынке нефти, возможно, приостановился, но потенциал роста сохраняется, учитывая сокращение предложения", - сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.

Напомним, цены на нефть выросли 3 апреля более чем на 5% после неожиданного заявления ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи.

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