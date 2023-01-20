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Мировые цены на нефть растут вторую неделю подряд

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Токио, Пятница 20 января 2023 08:30
Мировые цены на нефть растут вторую неделю подряд Фото: Цены на нефть растут вторую неделю подряд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 20 января, демонстрируют рост вторую неделю подряд, в основном благодаря улучшению экономических перспектив Китая, что должно повысить спрос на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,35% до 86,46 долларов за баррель, в то время как нефть WTI в США выросла на 0,6% до 80,82 долларов за баррель. Оба контракта выросли на 1% накануне до максимума с 1 декабря.

Спрос на нефть в Китае в ноябре вырос до самого высокого уровня с февраля. ОПЕК заявила во вторник, что спрос на нефть в Китае восстановится в этом году из-за ослабления ограничений страны на COVID-19 и стимулирования глобального роста.

Цены на нефть также были поддержаны надеждами на то, что центральный банк США скоро завершит цикл ужесточения.

"Две крупнейшие экономики мира нуждаются в большем количестве сырой нефти. Рынок нефти упал из-за опасений глобальной рецессии, но все еще показывает признаки того, что он может оставаться в дефиците еще некоторое время", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Также поддержку ценам оказало ослабление индекса доллара, который начал снижаться вторую неделю подряд. Более слабый доллар делает нефть, оцененную в валюте, более дешевой для иностранных покупателей.

"Нефтяные трейдеры потенциально покупают сейчас на фоне оптимизма в отношении Китая и США", - сказала Тина Тенг, аналитик CNC Markets.

Восстановление китайской экономики и борьба российской нефтяной промышленности с санкциями могут привести к ужесточению энергетических рынков в 2023 году, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

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