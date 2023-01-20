Світові ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль

Ціни на нафту в п'ятницю, 20 січня, демонструють зростання другий тиждень поспіль, в основному завдяки покращенню економічних перспектив Китаю, що має підвищити попит на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні зросли на 0,35% до 86,46 доларів за барель, тоді як нафта WTI у США зросла на 0,6% до 80,82 доларів за барель. Обидва контракти зросли на 1% до максимуму з 1 грудня.

Попит на нафту в Китаї в листопаді зріс до найвищого рівня з лютого. ОПЕК заявила у вівторок, що попит на нафту в Китаї відновиться цього року через ослаблення обмежень країни на COVID-19 та стимулювання глобального зростання.

Ціни на нафту також були підтримані сподіваннями на те, що центральний банк США незабаром завершить цикл посилення.

"Дві найбільші економіки світу потребують більшої кількості сирої нафти. Ринок нафти впав через побоювання глобальної рецесії, але все ще показує ознаки того, що він може залишатися в дефіциті ще деякий час", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

Також підтримку цін надало послаблення індексу долара, який почав знижуватися другий тиждень поспіль. Найслабший долар робить нафту, оцінену у валюті, дешевшою для іноземних покупців.

"Нафтові трейдери потенційно купують зараз на тлі оптимізму щодо Китаю та США", - сказала Тіна Тенг, аналітик CNC Markets.