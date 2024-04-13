Мировые лидеры призывают республиканцев помочь Украине, но они смотрят на Трампа, - Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем выступлении на заседании Конгресса в четверг призвал американских законодателей преодолеть "сомнение в себе" по поводу роли страны на мировой арене, предупредив, что надежды Украины "разрушатся" без поддержки США.

Также агентство вспоминает визиты в США с аналогичными месседжами премьер-министра Италии Джорджии Мэлони, канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Reuters отмечает необычность этих визитов – обычно иностранные лидеры избегают видимости влияния на законодателей США. Но аналитики говорят, что эта необычность отражает глубокую обеспокоенность, особенно в Европе, относительно того, как долго Украина сможет продержаться без значительной новой помощи со стороны Вашингтона.

"Европа очень нервничает по поводу Соединенных Штатов и нашей преданности НАТО, Украине и Европе в целом", - сказала Элизабет Хоффман, директор по Конгрессу и правительству Центра стратегических и международных исследований.

Трамп в пятницу, 12 апреля, должен был встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, что подогревает предположения о том, одобрит ли он голосование по запросу президента Джо Байдена об экстренной помощи Украине на следующей неделе.

Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, верная соратница Трампа и противница помощи Украине, уверена, что Трамп и Джонсон обсудят соответствующий законопроект, но не выразила своего мнения. "Я думаю, что президент Трамп может представить свои взгляды, и я не говорю от имени президента", - сказала она.

Помощь Украине от США, ее значение и позиция Трампа