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Глобальная проблема. Starlink продается на черных рынках во всем мире, - Bloomberg

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Терминалы Starlink продаются на черных рынках по всему миру. Это свидетельствуют о том, что злоупотребление терминалами является системной глобальной проблемой и ставит под сомнение контроль компании над ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В Йемене, где идет десятилетняя гражданская война, правительственный чиновник признал, что Starlink широко используется. Многие люди готовы бросить вызов противоборствующим группировкам, включая хуситов, чтобы получить терминалы для деловой и личной связи и избежать медленного и часто цензурированного интернета, который доступен в настоящее время.

Также терминалы используются в Судане, где гражданская война длится уже год и привела к обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и бегству миллионов людей из своих домов. По словам западных дипломатов, в условиях, когда обычный интернет не работает уже несколько месяцев, солдаты военизированных Сил быстрой поддержки используют эту систему для логистики.

По данным издания, Судан обходит блокировку, ввозя Starlink в регион Дарфур. Устройства при этом регистрируются в Дубае. Сначала их доставляют самолетом в Уганду, а затем через Южный Судан автомобилем в Судан.

В Южной Африке в соцсетях поставщики предлагают активировать терминалы в Мозамбике, где они лицензированы, а затем доставить их клиентам из Южной Африки.

Обычно жители стран, где Starlink не имеет легального покрытия, активируют терминалы в "лицензированных" странах или оплачивают их через международные банковские карты.

Правительственная борьба с нелегальными терминалами в Казахстане в этом году почти не повлияла на использование Starlink. По словам трейдера, который импортирует оборудование и не хочет говорить об этом публично, действия властей привели лишь к росту цен на черном рынке. До вмешательства правительства клиенты могли покупать оборудование компании и получать его через местную почту.

 

Starlink у россиян на фронте

Недавно в СМИ появилась информация о том, что российские солдаты в Украине используют терминалы Starlink.

Позже эти данные подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом владелец SpaceX Илон Маск в ответ на такую информацию подчеркнул, что официально терминалы России никто не продавал.

В то же время у российских оккупантов наблюдаются проблемы со связью, даже несмотря на то, что им удалось получить терминалы спутникового интернета Starlink.

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ЙеменСуданИлон МаскStarlink