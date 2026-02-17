Мировая премьера в Украине: ВСУ получат секретную разработку Франции для беспилотников

Таким образом, разработка французских инженеров решит одну из самых больших проблем современной аэроразведки - зависимость от видимости и погодных факторов.

Что такое SAR-радар

В отличие от обычных камер, SAR-радар (Synthetic Aperture Radar) - это активная система дистанционного зондирования. Она использует микроволновое излучение для создания детализированных изображений земной поверхности.

Такие радары позволяют получать качественные снимки территории при любой погоде - во время дождя, сильного тумана или облачности.

Кроме того, качество изображения не зависит от освещения, что позволяет проводить разведку днем и ночью.

Стратегическое партнерство и опыт Украины

Генеральный директор Harmattan AI также отметил, что европейским производителям есть чему поучиться у украинских компаний. По его словам, Украина за годы войны (с 2014 года) выстроила уникальную индустрию, которая адаптируется к требованиям фронта буквально каждую неделю.

Он подчеркнул важность понимания ограничений современного поля боя, в частности условий радиоэлектронной борьбы, когда могут быть недоступны радиосвязь или GPS-навигация. По его словам, промышленная кооперация имеет не только коммерческое измерение, но и технологическое - с точки зрения сбора данных и анализа реального опыта современной войны.

Особое внимание в рамках кооперации уделяется изучению условий радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Французская сторона заинтересована в сборе данных о работе систем в ситуациях, когда невозможно использовать радиосвязь или навигацию через GPS.

Какие дроны получат новые "глаза"

Хотя официальный список моделей не разглашается, известно о стратегическом партнерстве между Harmattan AI и украинским авиационным холдингом Skyeton, заключенном в октябре 2025 года.

В рамках этого сотрудничества планируется интеграция сенсорных технологий французов с украинским беспилотным комплексом Raybird. Именно этот дрон может стать одним из первых носителей новейших радаров, что значительно расширит его возможности на фронте.