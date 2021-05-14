Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 рейтингу WTA) впевнено пройшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі, здобувши перемогу над іспанкою Габріньє Мугурусою (№12) - 6:4, 6:2.

Про це повідомляє прес-служба WTA .

Сьогодні Світоліній на стадії 1/4 фіналу належить зустрітися з польською тенісисткою Ігою Свьонтек (№15), яка є чинною чемпіонкою Ролан Гаррос - одного з чотирьох турнірів "Великого шолома". Це буде перша зустріч між суперницями.

Поєдинок відбудеться не раніше 19: 00 за Києвом.

У разі перемоги Світоліна вийде на переможницю пари Ешлі Барті (№1) - Корі Гауфф (№35).