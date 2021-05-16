Перша ракетка України Еліна Світоліна програла на турнірі в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) програла матч 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 в Римі. Вона поступилася чинній чемпіонці Ролан Гаррос Ізі Свьонтек з Польщі (№15 WTA).

Еліна Світоліна (Україна) - Іга Свьонтек (Польща) - 2:6, 5:7

Зазначається, що польська тенісистка краще розпочала поєдинок, домінуючи в перших геймах. Крім своєї атакуючої гри Іга використовувала укорочені удари.

В другий сет Світоліна допустила менше помилок.

"З третього по сьомий гейми тенісистки почергово виривалися вперед в рахунку, але Еліні вдалося зрівняти ситуацію на чотирьох. З цього рахунку гра ніби як рухалася до тай-брейку, але в 12-му геймі українка відразу ж зробила кілька невимушених помилок, після чого вже не знайшла в собі сил продовжити боротьбу за позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

З наступного тижня Світоліна повернеться на п'яте місце у світовій класифікації.