Світоліна і Ястремська зіграють на першому в сезоні турнірі WTA Premier

Фото: Еліна Світоліна (usopen.org)

Організатори опублікували заявочний список основної сітки

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на перший в новому сезоні турнір WTA серії Premier, який пройде в австралійському Брісбені. Про це повідомляє офіційний Twitter змагань.

Крім українських тенісисток на турнір заявлені ще 22 спортсменки. З першої десятки рейтингу WTA в заявці шість тенісисток. Крім Світоліной це: Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Наомі Осака, Петра Квітова і Кікі Бертенс.

Також організатори назвали першу володарку wild card, якої стала американка Вінус Вільямс.

The Brisbane International full field has landed, and there’s some big names in the mix this January #BrisbaneTennis pic.twitter.com/kvPcxf2tAK — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) November 26, 2019

Світоліна є шостою ракеткою світу, а Ястремська посідає 22 місце в рейтингу кращих тенісисток WTA.

Турнір в Брісбені стане першим хардовим змаганням серії Premier в сезоні 2020 року. Турнір пройде з 6 по 12 січня.

Нагадаємо, Світоліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь в Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтеррея.