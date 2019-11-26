ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна і Ястремська зіграють на першому в сезоні турнірі WTA Premier

Новини » Спорт     26.11.2019 - 12:47
Світоліна і Ястремська зіграють на першому в сезоні турнірі WTA Premier
Фото: Еліна Світоліна (usopen.org)

Організатори опублікували заявочний список основної сітки

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на перший в новому сезоні турнір WTA серії Premier, який пройде в австралійському Брісбені. Про це повідомляє офіційний Twitter змагань.

Крім українських тенісисток на турнір заявлені ще 22 спортсменки. З першої десятки рейтингу WTA в заявці шість тенісисток. Крім Світоліной це: Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Наомі Осака, Петра Квітова і Кікі Бертенс.

Також організатори назвали першу володарку wild card, якої стала американка Вінус Вільямс.

Світоліна є шостою ракеткою світу, а Ястремська посідає 22 місце в рейтингу кращих тенісисток WTA.

Турнір в Брісбені стане першим хардовим змаганням серії Premier в сезоні 2020 року. Турнір пройде з 6 по 12 січня.

Нагадаємо, Світоліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь в Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтеррея.

Друга ракетка України претендує на звання новачок року WTA Світоліна не змогла захистити титул чемпіонки Підсумкового турніру
Новини України ТеннисЭлина СвитолинасоревнованияДаяна Ястремська
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся