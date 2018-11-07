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Світоліна претендує на звання кращої тенісистки WTA в жовтні

Новини » Спорт    07.11.2018 - 11:12
Фото: у жовтні Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA
Фото: у жовтні Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA

Українка також претендує на перемогу в номінації "Удар місяці"

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна претендує на звання кращої тенісистки WTA в жовтні. Про це повідомляє прес-служба оранізації.

Крім українки на це звання претендують американка Слоан Стівенс, датчанка Кароліна Возняцкі і представниця Білорусі Аріна Соболенко. 

 

Також українська тенісистка бореться за перемогу в категорії "Удар місяці", де з нею змагаються Кікі Бертенс (Нідерланди), Ван Цян (Китай), Каролін Возняцкі (Данія), Ешлі Барті (Австралія) і Унс Джабір (Туніс).

 

Голосування за номінаціями завершиться 8 листопада. Переможниці будуть оголошені 9 листопада.

Нагадаємо, у жовтні Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA.

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