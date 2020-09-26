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Світоліна здобула перший титул після відновлення сезону

Страсбург, Субота 26 вересня 2020 16:19
Світоліна здобула перший титул після відновлення сезону
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA_Strasbourg)
Автор: Вера Олейник

Українка вдруге в цьому році стала чемпіонкою

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру міжнародної серії WTA у Страсбурзі. У фінальному матчі українка переграла Олену Рыбакину з Казахстану.

Про це повідомляється на сайті змагань.

Перший сет українка виграла 6:4, у другому поступилася - 1:6, а третій взяла з рахунком 6:2. Для тенісисток це був перший очний поєдинок

Світоліна здобула свій 15 титул WTA в кар'єрі і 8 - в категорії International.

Для Еліни Світоліної це був другий фінал в цьому році: в кінці лютого Світоліна перемогла на турнірі WTA International в Монтерреї.

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