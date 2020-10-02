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Світоліна вийшла у 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Париж, П'ятниця 02 жовтня 2020 14:21
Світоліна вийшла у 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос). У матчі третього кола вона у двох сетах впоралася з росіянкою Катериною Александрової.

Про це повідомляється на сайті змагань.

У першому сеті українка здобула перемогу з рахунком 6:4, також вона була сильнішою і в другій партії - 7:5. Тривалість протистояння склала 1 годину 40 хвилин.

Еліна Світоліна вчетверте у кар'єрі зіграє в 1/8 фіналу на Ролан Гаррос. Раніше вона доходила до цієї стадії в Парижі в сезонах 2015-2017.

За вихід до чвертьфіналу Світоліна посперечається з переможницею поєдинку між представницею Франції Каролін Гарсія і Елісе Мертенс з Бельгії.

Світоліна залишилася єдиною українкою на Відкритому чемпіонаті Франції. Стартовий раунд турніру не змогли подолати Марта Костюк, Катаріна Завацька, Катерина Козлова і Даяна Ястремська.

Нагадаємо, Світоліна стала переможницею турніру міжнародної серії WTA в Страсбурзі. Це її другий титул в сезоні.

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