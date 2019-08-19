Світоліна вперше з березня повернулася в топ-5 рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Ястремська та Цуренко втрачають позиції

Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася до першої п'ятірки рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) станом на 19 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Раніше українка перебувала на сьомому місці в списку. Вона обійшла Кікі Бертенс з Нідерландів і чешку Петру Квітову. Востаннє Світоліна перебувала в топ-5 в березні, коли вийшла в півфінал турніру в Індіан-Уеллсі.

За підсумками ігрового тижня інші українки, що знаходяться в топ-100, втрачають позиції. Даяна Ястремська, опустившись на одну позицію, посідає в рейтингу 33 місце, а ще одна українська тенісистка Леся Цуренко, яка через травму ліктя не стартував на турнірі в Цинциннаті, втратила очки за торішній чвертьфінал і опустилася відразу на 5 позицій - 40 місце. Катерина Козлова - 74 (-1 позиція).

Нагадаємо, Еліна зупинилася за крок від фіналу Вімблдону. Вийшовши в півфінал, Еліна оновила свій, а також національний рекорд. Раніше ніхто з українців не досягав навіть чвертьфінальної стадії "Великого шолома" (Grand Slam).