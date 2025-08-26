Свитолина вылетела с US Open-2025 в первом круге: худший результат за 11 лет

Как прошел матч Свитолина - Бондарь

Соперницей Свитолиной стала 97-я ракетка мира из Венгрии Анна Бондарь. До этого теннисистки дважды встречались на турнирах Большого шлема, и оба раза побеждала украинка.

Начало игры было равным - 2:2, однако Бондарь перехватила инициативу и выиграла четыре гейма подряд, оформив победу в первом сете - 6:2.

Во втором сете венгерка быстро повела 2:0, а затем увеличила преимущество до 5:1. Несмотря на попытки Свитолиной сократить отставание, Бондарь довела матч до победы - 6:4.

Поединок продолжался 1 час 41 минуту. Украинка допустила 41 невынужденную ошибку против 22 у соперницы, в то же время опередив венгерку по виннерам - 23 против 20.

Худший результат Свитолиной на US Open

Поражение в первом круге стало для Свитолиной худшим на US Open с 2014 года, когда она уступила словенке Полоне Герцог.

Также это первый вылет украинки в стартовом раунде турнира Большого шлема за последние семь лет. Последний раз это случалось на Уимблдоне-2018, где она проиграла немке Татьяне Марии.

В 2024 году Свитолина дошла до третьего круга US Open, где уступила третьей сеяной Коко Гофф.

Украинки на US Open-2025

После вылета Даяны Ястремской, Свитолиной и Юлии Стародубцевой в основной сетке турнира осталась лишь Марта Костюк. В первом круге она сыграет с британкой Кэти Бултер во вторник, 26 августа.