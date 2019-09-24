Світоліна успішно стартувала на турнірі в Ухані

Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі турніру серії Premier 5 в Ухані (Китай) обіграла представницю Іспанії Гарбінє Мугуруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:2.

За вихід до чвертьфіналу змагань українська тенісистка посперечається з росіянкою Світланою Кузнєцовою, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію. Світоліна веде в статистиці матчів з росіянкою 2:1.

Нагадаємо, Світоліна назвала Підсумковий турнір WTA собі за мету на кінцівку сезону. У разі успішного виступу на турнірі в Ухані, українка збільшить свої шанси на участь в турнірі, де їй необхідно захистити торішній титул.

У календарі Світоліної значаться турнір в Пекіні, а також Кубок Кремля, який пройде в столиці Росії з 14 по 20 жовтня. Востаннє вона приїжджала на турнірі в Москві у 2016 році і стала півфіналісткою.

Підсумковий турнір WTA пройде з 27 жовтня по 3 листопада 2019 року в китайському Шеньчжені.