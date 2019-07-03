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Світоліна на відмові суперниці пройшла до третього кола Вімблдону

Новини » Спорт    03.07.2019 - 15:17
Світоліна на відмові суперниці пройшла до третього кола Вімблдону
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Російська тенісистка Гаспарян знялася з матчу

Перша ракетка України Еліна Світоліна на відмові суперниці пройшла до другого кола Вімблдону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Російська тенісистка Маргарита Гаспарян знялася з матчу за рухунку 7:5, 5:6. Зазначимо, що два тижні тому Еліна програла їй на турнірі в Бірмінгемі.

За вихід до четвертого кола Світоліна посперечається з Марією Саккарі з Греції. 

Найкращий результат на турнірі найкраща тенісистка України показала 2017 року, коли дійшла до четвертого кола. 

Нагадаємо, в першому колі Вімблдона-2019 Еліна Світоліна обіграла в двох сетах австралійку Дар'ю Гаврилову.

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