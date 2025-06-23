Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк попали в элитный список "Уимблдона"

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг по состоянию на понедельник, 23 июня. Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Свитолина и Костюк - в посеве на "Уимблдоне"

Свитолина сохранила за собой 14-ю позицию, несмотря на отсутствие выступлений на прошлой неделе. Это уже 362-я неделя в ее карьере среди топ-20 теннисисток мира.

Марта Костюк, которая проиграла в первом круге турнира WTA 500 в Берлине, остается на 26-й строчке. Обе украинки гарантированно получат посев на "Уимблдоне", который стартует на следующей неделе.

Прогресс Ястремской и рекорд Стародубцевой

После выхода в финал в Ноттингеме Даяна Ястремская поднялась на четыре позиции - теперь она 42-я. Юлия Стародубцева добавила одну ступень и повторила личный рекорд - 67-е место.

Ангелина Калинина потеряла шесть позиций и опустилась на 107-ю строчку.

Парный зачет: Людмила Киченок остается лидером

В парном зачете Людмила Киченок остается лидером среди украинок - 12-я в мире. Ее сестра Надежда Киченок - 57-я (-3), а Марта Костюк поднялась на 80-е место (+3).

Какие изменения в топ-10

Во главе рейтинга WTA остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. За ней следуют две американки - Коко Гофф и Джессика Пегула. На четвертую позицию вышла итальянка Жасмин Паолини, которая опередила представительницу Китая Чжэн Цинвэнь.

Топ-10 рейтинга WTA: