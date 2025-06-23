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Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк попали в элитный список "Уимблдона"

Понедельник 23 июня 2025 11:30
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Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк попали в элитный список "Уимблдона" Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг по состоянию на понедельник, 23 июня. Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Свитолина и Костюк - в посеве на "Уимблдоне"

Свитолина сохранила за собой 14-ю позицию, несмотря на отсутствие выступлений на прошлой неделе. Это уже 362-я неделя в ее карьере среди топ-20 теннисисток мира.

Марта Костюк, которая проиграла в первом круге турнира WTA 500 в Берлине, остается на 26-й строчке. Обе украинки гарантированно получат посев на "Уимблдоне", который стартует на следующей неделе.

Прогресс Ястремской и рекорд Стародубцевой

После выхода в финал в Ноттингеме Даяна Ястремская поднялась на четыре позиции - теперь она 42-я. Юлия Стародубцева добавила одну ступень и повторила личный рекорд - 67-е место.

Ангелина Калинина потеряла шесть позиций и опустилась на 107-ю строчку.

Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк попали в элитный список &quot;Уимблдона&quot;

Парный зачет: Людмила Киченок остается лидером

В парном зачете Людмила Киченок остается лидером среди украинок - 12-я в мире. Ее сестра Надежда Киченок - 57-я (-3), а Марта Костюк поднялась на 80-е место (+3).

Какие изменения в топ-10

Во главе рейтинга WTA остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. За ней следуют две американки - Коко Гофф и Джессика Пегула. На четвертую позицию вышла итальянка Жасмин Паолини, которая опередила представительницу Китая Чжэн Цинвэнь.

Топ-10 рейтинга WTA:

  1. Арина Соболенко
  2. Коко Гофф (США)
  3. Джессика Пегула (США)
  4. Жасмин Паолини (Италия)
  5. Чжэн Циньвэнь (Китай)
  6. Мэдисон Киз (США)
  7. Мирра Андреева
  8. Ига Свёнтек (Польша)
  9. Паула Бадоса (Испания)
  10. Эмма Наварро (США)

Ранее сообщили с кем и когда сыграет сборная Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Также мы писали, что Стародубцева официально стала миллионершей после выступлений на "Ролан Гаррос"-2025.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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