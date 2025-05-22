"Ролан Гаррос"-2025: Свитолина, Костюк и другие украинки получат рекордные призовые
Организаторы второго теннисного мэйджора 2025 года - Открытого чемпионата Франции - назвали суммы призовых, которые получат участники турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как выросли суммы
Призовой фонд турнира вырос на 5,21 процента по сравнению с прошлым годом. Увеличение коснулось всех стадий - от квалификации до финалов.
Чемпионы одиночных соревнований среди мужчин и женщин получат по 2,55 миллиона евро. А в парных разрядах победители поделят 590 тысяч евро на двоих.
За участие в первом раунде основной сетки каждый теннисист получит 78 тысяч евро. Участникам квалификации гарантируется 21 тысяча, а те, кто пройдет отбор, дополнительно заработают еще 43 тысячи.
В целом организаторы "Ролан Гаррос" четвертый сезон подряд увеличивают призовые: за это время суммы выросли более чем на 60 процентов.
Призовые "Ролан Гаррос" по раундам
Одиночные разряды (суммы - в евро)
1/64 финала - 78 000
1/32 финала - 117 000
1/16 финала - 168 000
1/8 финала - 265 000
Четвертьфинал - 440 000
Полуфинал - 690 000
Финалист - 1 275 000
Чемпион - 2 550 000
Парные разряды (в евро - на пару)
1/32 финала - 17 500
1/16 финала - 27 500
1/8 финала - 43 500
Четвертьфинал - 80 000
Полуфинал - 148 000
Финал - 295 000
Чемпионы - 590 000
Марта Костюк сыграет в одиночном и парном турнирах (instagram.com/martakostyuk)
"Ролан Гаррос"-2025: представительство Украины
Матчи квалификации Открытого чемпионата Франции проходят с 19 по 23 мая. Игры основного турнира пройдут с 25 мая по 8 июня.
Украину на турнире представляют:
Элина Свитолина (основная сетка)
Марта Костюк (основная сетка + парный турнир)
Даяна Ястремская (основная сетка + парный турнир)
Ангелина Калинина (основная сетка + парный турнир)
Юлия Стародубцева (квалификация)
Дарья Снигур (квалификация)
Анастасия Соболева (квалификация)
Людмила Киченок (парный турнир)
Надежда Киченок (парный турнир)
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