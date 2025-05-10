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Свитолина и Костюк против топовых сборных: детали жеребьевки Кубка Билли Джин Кинг

Фото: Сборная Украины впервые сыграет в финале КБДК (ФТУ)
Автор: Андрей Костенко

Стали известны детали жеребьевки финального этапа Кубка Билли Джин Кинг (КБДК) - Украина узнает соперника 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Нынешняя финальная часть главного теннисного турнира среди женских сборных пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай).

Как будет проходить жеребьевка

Жеребьевка состоится 12 мая. Во время церемонии сеяные команды будут первыми внесены в сетку, после чего к ним добавят несеяные сборные. Посев сформирован в соответствии с обновленным рейтингом после апрельских квалификаций.

Сеяные команды:

  • Италия (1)
  • Великобритания (2)
  • США (3)
  • Испания (4)

Несеяные команды:

  • Казахстан
  • Япония
  • Украина
  • Китай

Формат финала предусматривает матчи на выбывание, где каждая встреча будет состоять из двух одиночных поединков и, при необходимости, парного матча. Команда, которая одержит две победы в матче, проходит дальше.

Последние матчи сборной Украины

В апреле 2025 года украинская команда выступала в группе E квалификационного этапа, который проходил в Радоме (Польша).

За сборную Украины играли две первые теннисистки национального рейтинга - Элина Свитолина и Марта Костюк, лучшая отечественная пара - Людмила и Надежда Киченок. В качестве запасной действовала 10-я ракетка Украины - Катарина Завацкая.

В матчах квалификации украинки победили сборные Польши (3:0) и Швейцарии (2:1).

Эти победы и выход в финал позволили нашей команде подняться в рейтинге национальных сборных на восемь позиций. Сейчас "сине-желтые" - 11-е в мире.

 

Ранее рассказали о 5 лучших украинских теннисистках прямо сейчас.

Также показали удар Свитолиной, шокировавший соперницу и покоривший WTA.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкСборная Украины